Birleşik Krallık'taki konut fiyat artış hızı yavaşladı ve daha da yavaşlayabilir

Emlak acentesi Zoopla'nın yeni raporundaki konut fiyat endeksinden alınan veriler, Şubat ayında satılık konut sayısındaki artışın, kararlaştırılan satış sayısındaki artışı geride bıraktığını gösterdi.

Zoopla, satılık konut sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 ve kararlaştırılan satışların yüzde 5 arttığını, ortalama emlak acentesinin geçen yılki 29 ev yerine 33 satılık ev sahibi olmasıyla alıcı pazarını güçlendirdiğini bildirdi.

Ayrıca, alıcı talebi, durağan mortgage oranlarına ve Nisan ayındaki yaklaşan yüksek damga vergisine rağmen yüzde 10 arttı.

Veriler, Birleşik Krallık'taki yıllık konut fiyat artışının Şubat ayında Ocak ayındaki yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düştüğünü ve mevcut ortalama konut fiyatının bir yıl öncesine göre 4.750 pound daha yüksek olan 267 bin 500 pound (345.717 dolar) olduğunu gösterdi.

Konut alıcılarının tercihleri artacak

Pazar bahar satış sezonuna girerken, satılık konut sayısının daha da artması bekleniyor ve bu da konut alıcılarının tercihlerini artıracak.

Zoopla, kuzeybatı ve İskoçya'daki fiyat artışının ortalamanın üzerinde olmasına rağmen, güney İngiltere ve Londra genelinde değerlerin durgunlaştığını ve kuzey-güney uçurumunun genişlemesine yardımcı olduğunu söyledi.

Zoopla'nın İcra Direktörü Richard Donnell, "Konut fiyatlarındaki büyümenin yavaşlaması büyük bir endişe değil ancak pazarın satıcıların pazara gelmesini ve alıcıların satılık evler için gerçekçi teklifler vermesini teşvik etmek için fiyatlarda bir miktar büyümeye ihtiyacı var" dedi.