Birleşik Krallık’tan Çin’e ithalat yasağı

Birleşik Krallık Dışişleri Sekreteri Dominic Raab, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada Birleşik Krallık menşeli işletmelerin bölgedeki “toplama kamplarına açılan tedarik zincirlerinin bir parçası olmadığından” emin olması gerektiğini belirten Rabb, “Sincan ile bağlantısı olan işletmelerle irtibata geçtik ve gerekli özeni göstermeleri için onları cesaretlendirdik. Genel anlamda zorla çalışmalar konusundaki kararlılığımızı açıkça belirttik,” dedi.

Çin’in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerini zorla pamuk üretim merkezlerinde çalıştırdığı iddiaları ve hükümetin Hong Kong protestolarındaki tavrı, Çin ve Birleşik Krallık arasında bir süredir gerilimlerin artmasına yol açtı. Çin, Sincan’daki söz konusu muameleye yönelik iddiaları reddederken, Birleşik Krallık hükümeti ise Çin’in dünyanın neredeyse yarısına pamuk tedariği sağlayan bölgedeki üretimin Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasıyla yapılıp yapılmadığını kontrol etmediğinden endişeli. “Çin yaşananları doğrulayabilecek üçüncü kuruluşların bölgeye erişimini engellerken, bir taraftan iddiaları reddederek inandırıcılığını koruyamaz,” diyen Raab, Birleşik Krallık’ın bölgedeki hak ihlallerinin boyutunun anlaşılması için yapılacak araştırmaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.