ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye karantina muafiyeti

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye karantina muafiyeti

Birleşik Krallık, karantina muafiyeti listesine Türkiye'yi de aldı.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye karantina muafiyeti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Birleşik Krallık, 6 Temmuz tarihinden itibaren karantina muafiyeti tanıyacağı 64 ülkenin arasına Türkiye'yi de aldı. Yapılan açıklamada listenin epidemiolojik verilere göre düzenli olarak güncelleneceği belirtildi

Ülkede alınan kararın Birleşik Krallık vatandaşlarının tercihi olan İspanya ve İtalya’nın turizmine katkı sağlayacağı ve özellikle havayolu şirketleri ve havalimanları için bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap