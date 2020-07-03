Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye karantina muafiyeti

03 Temmuz 2020

Birleşik Krallık, 6 Temmuz tarihinden itibaren karantina muafiyeti tanıyacağı 64 ülkenin arasına Türkiye'yi de aldı. Yapılan açıklamada listenin epidemiolojik verilere göre düzenli olarak güncelleneceği belirtildi

Ülkede alınan kararın Birleşik Krallık vatandaşlarının tercihi olan İspanya ve İtalya’nın turizmine katkı sağlayacağı ve özellikle havayolu şirketleri ve havalimanları için bir rahatlama sağlaması bekleniyor.