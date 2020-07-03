Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye karantina muafiyeti
Birleşik Krallık, karantina muafiyeti listesine Türkiye'yi de aldı.
Birleşik Krallık, 6 Temmuz tarihinden itibaren karantina muafiyeti tanıyacağı 64 ülkenin arasına Türkiye'yi de aldı. Yapılan açıklamada listenin epidemiolojik verilere göre düzenli olarak güncelleneceği belirtildi
Ülkede alınan kararın Birleşik Krallık vatandaşlarının tercihi olan İspanya ve İtalya’nın turizmine katkı sağlayacağı ve özellikle havayolu şirketleri ve havalimanları için bir rahatlama sağlaması bekleniyor.