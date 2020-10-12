Birleşik Krallık'tan üç kademeli ulusal karantina sistemi

12 Ekim 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın gün içinde üç kademeli bir ulusal karantina sistemi açıklayacağını söyleyen hükümet sözcüsü, "Ulusal Sağlık Hizmetleri'ni (NHS) korumak için elimizden gelen her şeyi yaparak, pek çok kişinin faydalandığı bu sistemi sürdürmeliyiz. Bu kritik zamanda herkesin yönergelere uyması ve salgını kontrol altında tutma çalışmalarına katkıda bulunması son derece önemli" dedi.

Hükümetin açıklaması, Konutlandırma, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick'in, artan COVID-19 vakaları karşısında hükümetin ulusal çapta bir karantina önlemi alma planı olmadığı açıklaması sonrasında geldi.

Diğer yandan Birleşik Krallık Kültür Bakanı Oliver Dowden, COVID-19 salgınının önüne geçilmesi için yapılması gereken şeyin ulusal çapta bir karantina olduğunu belirtti ve "Salgınla mücadele çalışmaları başarıya ulaşırsa Noel'de COVID-19 salgını kontrol altına alınabilir" dedi.