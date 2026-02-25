Birleşme ve devralmalarda rekor sonrası 2026 umudu

Küresel birleşme ve devralma (M&A) piyasasında 2025'te yakalanan güçlü ivmenin 2026'ya taşınması bekleniyor. Şirketlerin portföylerini yeniden yapılandırma süreci ve yapay zeka odaklı büyüme arayışı, büyük ölçekli işlemleri destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

PitchBook verilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl başında açıkladığı kapsamlı tarifeler kısa süreli bir duraksamaya yol açsa da, 2025 yılında küresel M&A hacmi yüzde 40 artarak 4,9 trilyon dolara ulaştı. Böylece 2021'de kaydedilen 4,86 trilyon dolarlık önceki rekor geride bırakıldı.

Katılımcıların çoğu işlem hacmini korumayı planlıyor

Bain & Company'nin 300 M&A yöneticisiyle gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yüzde 80'i bu yıl işlem hacmini korumayı ya da artırmayı planlıyor. Goldman Sachs'ın 600 şirket ve finansal sponsorla yaptığı çalışmada ise katılımcıların yüzde 57'si ölçek büyütme ve stratejik genişlemenin karar süreçlerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Goldman Sachs, 2025'te yaklaşık 40 işlemle toplam 1,48 trilyon dolarlık hacim yaratarak küresel M&A lig tablosunda ilk sırada yer aldı. Bain verileri, 5 milyar doların üzerindeki mega işlemlerin toplam değer artışının yüzde 73'ünü oluşturduğunu ortaya koydu. 10 milyar doların üzerindeki işlem sayısı ise 60'a yükselerek 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dipten yükseldi ama ortalamanın altında

Boston Consulting Group'un M&A duyarlılık endeksi, 2022 sonundaki dip seviyeden 75'e yükselmesine rağmen, uzun vadeli ortalama olan 100'ün altında kaldı. Bain'in hesaplamalarına göre, M&A faaliyetlerine ayrılan sermaye 2025'te son 30 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Goldman Sachs, özel sermaye fonlarının küresel M&A hacminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtirken, özel kredi piyasasının 2,1 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını ve 2030'a kadar iki katına çıkabileceğini öngördü. PwC ise yapay zeka yatırımlarının kısa vadede bazı şirketlerin M&A planlarını erteleyebileceğine işaret etti.