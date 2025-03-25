Birleşmiş Milletler, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünü üçüncü kez tanıdı

Bu karar, Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünün uluslararası alanda bir kez daha teyit edilmesini sağladı.

Türkmenistan'ın BM Daimi Temsilcisi Aksoltan Atayeva, yaptığı konuşmada, daimi tarafsızlık statüsünün ülkenin hem dış hem de iç politikasının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Atayeva, tarafsızlık ilkesinin Türkmenistan Anayasası'nda yer aldığını ve ülkenin barış, diyalog ve karşılıklı saygıyı devlet yapısının merkezine koyduğunu belirtti.

Kararda, barış görüşmelerinin tarafsız ülkelerin topraklarında yürütülmesi tavsiye edildi ve Türkmenistan'da BM himayesinde bir Barış Arabuluculuk Birimi kurulması önerildi.

BM Genel Kurulu, daha önce 12 Aralık 1995 ve 3 Haziran 2015 tarihlerinde Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığına ilişkin kararları kabul etmişti. Ayrıca, 2017 yılında 12 Aralık günü, Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan edilmişti.

Türkmenistan Devletinin tarafsızlığı konusunda Türkmenistan ikinci Cumhurbaşkanı ve şimdiki Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un çok ciddi gayretleri ve çalışmaları oldu.

Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünün üçüncü kez BM tarafından kabul edilmesi, ülkenin uluslararası barış ve güvenliğe olan bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.