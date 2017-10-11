Birleşmiş Milletler'den "acı" rapor

11 Ekim 2017

Birleşmiş Milletler insan hakları birimi, Myanmar ordusunun yarım milyon Müslüman Rohingyayı, geri dönmelerini imkansız kılmak için evlerini, ürünlerini ve köylerini yakarak acımasızca yerlerinden sürdüğünü açıkladı.

Son bir ayda Bangladeş'e kaçan Rohingyalarla yapılan 65 söyleşinin yer aldığı ve bugün açıklanan rapora göre, cinayet, işkence ve çocuklara tecavüz gibi eylemlerin yaşandığı askeri temizlik operasyonları, 25 Ağustos'ta ayrılıkçı militanların askeri tesislere ve polis karakollarına yaptıkları saldırılardan daha önce başlamıştı.

Myanamar'daki durumu daha önce "klasik bir etnik temizlik örneği" olarak nitelemiş olan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el Huseyin yaptığı yazılı açıklamada, bu eylemlerin "büyük sayıda insana, geri dönüş imkanından mahrum bırakmak amacıyla, zorla yerlerinden etmek için yapılmış acımasız bir oyun" olduğunu söyledi.

Rapora göre, çok kez Rakhineli Budist çetelerle birlikte hareket eden güvenlik güçlerinin evleri, tarlaları, gıda stoklarını ve çiftlik hayvanlarını yok etmesi, Rohingyaların vilayetin kuzeyinde yaşadıkları yerlere geri dönerek normal yaşamlarını sürdürmelerini "hemen hemen imkansız" hale getirmiş.

Raporda, Bangladeş'e kaçan Rohingyaların geri dönmelerine engel olmak için sınır boyunca mayın döşendiği da belirtilerek, "Şiddetin devam ettiğini gösteren belirtiler mevcut" denildi.

Müslümanlar ile Budistler arasındaki gerilimin artmasından bu yana yaşanan olaylar nedeniyle 520,000 Müslüman Bangladeş'e kaçtı.

Bangladeş'in Cox's Bazaar kasabasına giden 14 kişilik bir BM insan hakları ekibi, mağdurlar ve görgü tanıkları ile yaptıkları görüşmelerde Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya köylülerine ayırımsız ateş açtıklarını, masum kişileri öldürüp yaraladıklarını ve evleri ateşe verdiklerini" belgelerle tespit etti.

"İfadelerin hemen hepsinde insanların panik içinde kaçarken yakın mesafeden ve sırtlarından vurulduklarını gösteriyor."

Raporda, "Daha yedi yaşındaki kız çocuklarına, ailelerinin gözleri önünde, bazen hepsi üniformalı olan birden fazla erkek tarafından tecavüz edildiği" de belirtiliyor.

Myanmar sosyal refah ve iskan bakanının, "yasalar uyarınca yanmış topraklar devletin malı olur" dediği ve bu yöntemin daha önce de yerlerinden edilen insanların geri dönmesini önlemek için kullanıldığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler insan hakları örgütünün Asya-Pasifik bölgesi yetkilisi Jyoti Sanghera, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'ye çağrı yaparak ülkesinde devam eden şiddeti ve azınlık Rohingya Müslümanlarına yapılan ayırımcılığı durdurmasını istedi.

Sanghera, Rakhine vilayetinde süren askeri operasyonlar konusundaki raporun açıklanmasından sonra, "Suu Kyi'den talebimiz elbette şiddete derhal son vermesidir" dedi.