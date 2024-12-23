Birnbaum: "Avrupa'da endüstrinin yapısıyla ilgili olmayan maliyetler atılmalı"

Avrupa'nın zor durumdaki endüstrilerine yardım etmenin yollarını arayan hükümetlerin, kıtanın yüksek enerji vergilerini hedef alması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği, otomobil üreticilerinden çelik firmalarına kadar imalat devleri tesislerin kapanması ve binlerce iş kaybı konusunda uyarıda bulunurken, önümüzdeki yılın başlarında işaretlenen endüstrileri desteklemek için bir önlem paketi hazırlıyor.

"Enerji fiyatlarından söküp atılmalı"

Eurelectric'in Başkanı Leonhard Birnbaum, Avrupa'nın enerji yoğun endüstrilerinin Çin'den daha parçalı bir pazar ve krediye zor erişim gibi pek çok sorunu olduğunu, ancak hızlı bir rahatlama sağlamak isteyen politika yapıcıların endüstrinin yapısıyla ilgili olmayan tüm maliyetleri enerji fiyatlarından "söküp atması" gerektiğini söyledi.

E.ON'un CEO'su olan Birnbaum Reuters'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Devletlerin her zaman daha fazla paraya ihtiyacı olduğunu takdir ediyoruz, ancak gerçekten elektriklendirmek istiyorsanız, örneğin gaz üzerindeki vergi yüküne kıyasla elektrik üzerinde aşırı orantılı bir vergi yüküne sahip olamazsınız. Maliyet rekabetçiliği konusunda ciddiysek, elektriklendirme konusunda ciddiysek, karbonsuzlaştırma konusunda ciddiysek, bu konuda harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum."