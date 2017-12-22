Bitcoin fiyatlarında sert düşüş

22 Aralık 2017

Dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin, dün gece ABD piyasasında 14 bin doların altına kadar geriledi.

Bir hafta kadar önce 20 bin seviyesini test eden Bitcoin, bir günde 3 bin dolardan fazla kayıp yaşadı. Haftalık bazda ise yüzde 30'a yakın geriledi.

Bitcoin'in yanı sıra, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano gibi para birimleri de bir gün öncesine göre düşüş yaşadı.

Bitcoin'de keskin dalgalanmalar sürüyor