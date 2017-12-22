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Bitcoin fiyatlarında sert düşüş

Hızlı yükselişiyle piyasalarda heyecan yaratan Bitcoin, bu kez sert düştü.

Bitcoin fiyatlarında sert düşüş
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Dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin, dün gece ABD piyasasında 14 bin doların altına kadar geriledi. 

Bir hafta kadar önce 20 bin seviyesini test eden Bitcoin, bir günde 3 bin dolardan fazla kayıp yaşadı. Haftalık bazda ise yüzde 30'a yakın geriledi.

Bitcoin'in yanı sıra, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano gibi para birimleri de bir gün öncesine göre düşüş yaşadı.

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