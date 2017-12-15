Bitcoin yeniden yükselişe geçti, Etherium sert düştü
Sanal para Bitcoin yeniden 17 bin doları geçerken, ikinci en büyük sanal para Etherium'da sert düşüş yaşandı.
Sanal para Bitcoin yükselişini sürdürürken, ikinci en büyük sanal para Etherium'da sert düşüş yaşandı.
Birkaç ay içinde 10 doların altından 200 dolara yükselerek dikkat çeken Etherium, dün 700 dolar seviyesini geçmişti. Ancak Ethereum fiyatları bir günde yüzde 15 değer kaybederek 620 dolara geriledi.
Güney Kore'nin Bitcoin işlemlerine düzenleme getireceği haberlerinin ardından 16 bin doların altına gerileyen Bitcoin ise, bugün yeniden 17 bin doları aştı.