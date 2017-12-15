"Bitcoin'e yatırım yapanlar, tüm paralarını kaybetmeye hazır olsun"

15 Aralık 2017

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetleri İdaresi (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanlara 'tüm paralarını kaybetmeye hazır olma' uyarısı yaptı.

BBC'nin Newsnight programına konuşan Bailey, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.

Bailey, Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu.

Bailey şunları söyledi: "Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır."

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