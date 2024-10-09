Bitcoin'in mucidi Peter Todd mu? Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?

Bitcoin’in mucidinin kimliği internetin en önemli gizimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Söz konusu kişinin on milyarlarca dolarlık kripto para yığını üzerinde şahsi kontrole sahip olma ihtimali bulunduğu düşünülünce konu çok daha kritik bir noktaya evriliyor.

ABD merkezli televizyon ağı HBO yapımı ‘Money Electrics: The Bitcoin Mystery’ belgeselinin yaratıcısı Cullen Hoback esrarın ardındaki sır perdesini aralamış olabileceği düşüncesinde…

İnandırıcı kanıtları yok

QAnon komplo teorisinin arkasındaki gerçek isimlere dair 2021 tarihli ‘Q: Into the Store’ belgesinde ikna edici argümanlar sunan belgeselci, Bitcoin’in mucidinin internette kullandığı takma isim olan Satoshi Nakamoto’nun kim olduğunu ortaya çıkardığına inanıyor.

Hoback’e göre; gerçek Nakamoto bir programlama uzmanı ya da suç dehasından ziyade, Kanadalı bir geliştirici olan Peter Todd. Todd, Bitcoin ilk ortaya çıktığında bir üniversite öğrencisiydi.

Hoback perşembe günü yayınlanancak olan ‘Money Electric: The Bitcoin Mystery’ isimli belgesinde, Todd’u Nakamota takma ismiyle ilişkilendiren tartışmasız bir kanıt sunmuyor.

Yaptığı şey ise şu: Merak uyandırıcı ipuçlarını ve Todd’un en muhtemel aday olduğunu öne süren forum postlarını bir araya getirmek.

Açık kanıt olarak sunduğu şey ne?

Hoback'ın “açık kanıt” olarak tanımladığı hadise, kripto para biriminin ilk günlerine, Todd ve Nakamoto arasında 2010’da bir Bitcoin forumunda yapılan tartışmaya dayanıyor.

İlk gönderide Nakamoto, Bitcoin'in karşı karşıya olduğu karmaşık bir soruna çözüm getiriyor.

Ardından, foruma birkaç gün önce katılan ve daha sonra birkaç yıl sonrasına kadar Bitcoin hakkında neredeyse hiçbir bilgisi olmadığını iddia edecek olan Todd, Bitcoin mucidini düzeltmek için ilk gönderiden yaklaşık 90 dakika sonra devreye giriyor.

Peter Todd reddetti ve çağrı yaptı

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’un e-posta üzerinden ulaştığı Todd, Bitcoin’in icat ettiği yolundaki iddiayı reddetti ve Hoback gibi insanların kripto paranın kurucunu aramayı bırakmaları gerektiğini ifade etti.

Peter Todd, “Bu soru sadece aptalca değil, aynı zamanda tehlikeli de” dedi ve ekledi: "Satoshi belli ki haklı sebeplerden dolayı bulunmak istemedi ve kimse Satoshi'yi bulmaya çalışan insanlara yardım etmemeli.”

Nakamoto her kimse, kripto paraların ilk günlerde çıkardıkları 1 milyon Bitcoin’e erişimi olduğu düşünüldüğünde, kabaca 65 milyar dolar bir servetin üzerinde oturuyor.

Nakamoto'nun potansiyel muazzam serveti nedeniyle Todd, The Post'a gönderdiği bir e-postada, Hoback'in iddasının onu kaçırılma ve başkaca suçlara açık hale getirebileceğini söyledi.

Todd, “Sıradan servete sahip sıradan insanların olağanüstü zengin olduğunu iddia etmek, onları soygun ve adam kaçırma gibi tehditlere maruz bırakıyor” diye yazdı.

Belgeselin yayınlanmasından önce Todd, potansiyel tehlikeden kaçmak için bir seyahate çıkacağını söyledi.

Kim bu Satoshi Nakamoto?

Hoback, internet çağının belki de en büyük gizemini çözmeye çalışan son gazeteci ve geçmişteki pek çok girişim hayalkırıklığıyla sonuçlandı.

The New Yorker dergisi 2011’de Nakamoto'nun İrlanda'da Michael Clear adında 23 yaşında bir kriptografi yüksek lisans öğrencisi olduğunu iddia etmiş ancak Clear bunu şiddetle reddetmişti.

Aynı yılın ilerleyen günlerinde Fast Company, derginin “yanlış adamı yakaladığını” savunarak Nakamoto'nun yazılarını ve diğer ikinci derece kanıtları analiz ederek üç şüpheli daha buldu.

Hikâyenin yazarı gazeteci Adam Penenberg, bu kimliklerin de yanlış olduğunu söyledi ve “sonunda bir tuğla duvara çarptım” diye yazdı.

O zamandan bu yana Vice, Newsweek, New York Times ve Wired Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkarmaya çalıştı, ancak iddiaları ya tutmadı ya da tamamen çürütüldü.