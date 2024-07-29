'Biyolojik tehlike' şüphesi acil iniş yaptırttı!
ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait uçaktaki yolcuların bir kısmı, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giderken rahatsızlanıp kusmaya başladı. Bu gelişme üzerine oluşan ' biyolojik tehlike şüphesi' nedeniyle uçak zoraki iniş yaptı.
AA
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Yolcularından bir kısmı aniden rahatsızlanan UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.
Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda 'kapsamlı bir temizlikten' geçeceğini bildirdi.