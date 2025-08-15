BlackRock, Suudi Arabistan'da dev doğal gaz anlaşmasına imza attı

Saudi Aramco, BlackRock'a bağlı Global Infrastructure Partners (GIP) öncülüğünde oluşturulan bir konsorsiyum ile kiralama ve geri kiralama anlaşması yaptı.

Üretimin bu yıl içinde başlaması bekleniyor

20 yıllık anlaşma, Suudi Arabistan’ın doğal gaz stratejisi için kritik bir bölge olan Jafurah havzasındaki kilit tesisleri kapsıyor. Anlaşmanın bir parçası olarak, konsorsiyum varlıkları yeni kurulan bir iştirak olan Jafurah Midstream Gas Company aracılığıyla Aramco’ya geri kiralayacak ve bu şirketin yüzde 51’i Aramco’ya ait olacak. GIP ve ortak yatırımcılar ise kalan yüzde 49’u elinde tutacak.

Aramco CEO’su Amin Nasser, anlaşmanın küresel yatırımcıların şirketin uzun vadeli vizyonuna olan güvenini yansıttığını söyledi. Jafurah havzasında üretimin bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Proje, doğal gaz ile iç enerji ihtiyacını karşılamayı ve ihracat için daha fazla ham petrolü serbest bırakmayı amaçlıyor.

Jafurah havzası tahminen 229 trilyon standart fit küp ham gaz barındırıyor ve ülkedeki en büyük kullanılmamış gaz rezervlerinden biri olarak konumlanıyor.