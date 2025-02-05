BlackRock'tan yapay zeka için dev yatırım! Yüzlerce kişiyi istihdam edecek

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Hindistan’daki iki destek merkezini genişletmek amacıyla yaklaşık 1.200 yeni personel almayı planlıyor. Bloomberg News’in kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şirket Hindistan’daki yapay zeka yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

BlackRock’un Hindistan’daki "iHubs" olarak adlandırdığı destek merkezleri, finans merkezi Mumbai ve başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Gurugram şehirlerinde yer alıyor. Şirket, yeni işe alımlarla birlikte mühendisler ve veri uzmanları da dahil olmak üzere çalışan sayısını 3.500’e çıkaracak.

Bloomberg’e göre BlackRock, veri sağlayıcısı Preqin’i satın alma süreci çerçevesinde Hindistan’ın teknoloji merkezi Bengaluru’daki küresel yetkinlik merkezini de devralmayı planlıyor. Bu merkezin yaklaşık 1.500 çalışanı olması bekleniyor.