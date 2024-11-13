Blinken: Gazze'de çatışmalara uzun süreli ara verilmesini istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze'deki çatışmalara gerçek ve uzun süreli bir ara verilmesini istediğini ancak insanlara yardım etmenin en iyi yolunun savaşı sona erdirmek olduğunu söyledi.

Blinken Brüksel ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "İsrail, kendi belirlediği standartlara göre, kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmıştır" dedi.