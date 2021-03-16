Blinken, Japonya ile bağları güçlendirmek istiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu seyahatte Çin ve Kuzey Kore karşısında ABD'nin Asya'daki müttefikleriyle bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaret ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı Dörtlü İttifak üyelerinin geçen hafta internet üzerinden yaptığı toplantının ardından gerçekleşecek.

Ziyaretin gündeminde Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki durum, çip tedarik zincirinin güvenliği, Kuzey Kore'nin nükleer çalışmaları ve Myanmar'daki askeri darbe gibi konular yer alıyor.

Tokyo'daki ABD büyükelçiliği çalışanlarına yaptığı konuşmada Blinken "Bu ittifakın barış, güvenlik ve refahımızın temel taşlarından biri olduğunu tekrar ifade etmek için geldik" dedi.

Japon iş insanları ile bir araya gelen Blinken "ABD ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkiler sizin de iyi bildiğiniz üzere dünyadaki en güçlü ilişkilerden biridir" dedi.

Blinken salgının aralarında tıbbi cihazlar, malzemeler ve çiplerin bulunduğu ürünlerin küresel tedarik zincirindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını söyledi.