Blinken, Kiev'e giden ABD'li diplomatlar konusunda Kuleba'yı bilgilendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Kuleba'nın bir telefon görüşmesi yaptığını ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenleri andığını bildirdi.

Price, "Dışişleri Bakanı Blinken, Kuleba'yı Maslahatgüzarımız Kristina Kvien ve küçük bir grup diplomatın, Dışişleri Bakanlığı güvenlik ekibi nezaretinde, Kiev'deki büyükelçiliğimizdeki faaliyetlerimizi başlatmak için diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gittiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Blinken'ın Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıkladığı son savunma yardım paketi konusunda da detay verdiğini aktaran Price, "Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanacağı zafere desteğini bir kez daha yineledi." bilgisini paylaştı.