Blinken: Putin Rus askerlerini evlerine göndermeli

Blinken, çok sayıdaki Rusya vatandaşının Ukrayna’daki savaşın bir parçası olmak istemediğini belirtti.



ABD Dışişlari Bakanı, ABD'nin diplomatik efor sarf etmeye devam edeceğini belirterek "Diplomasi kapısını açık tutacağız" diye konuştu.

Blinken, Putin'in caydırıcı gücü nükleer silahları hazır konuma geçirmesinden sonra, ABD'nin alarm seviyesini yükseltmeyeceğini belirterek, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" ifadelerini kullandı.