Blinken: Rusya'da yönetim değişikliği peşinde değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile ilgili röportaj verdi.

Gazetecinin, "Ukrayna'daki savaşın nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna Bakan Blinken, "İleriyi tahmin etmek çok zor. Sanırım söyleyebileceğimiz şey şu, ülkelerini savunan, özgürlüklerini savunan, geleceklerini savunan Ukrayna halkından gelen olağanüstü bir direniş gördük ve bence bu anlamda savaş kesinlikle Başkan Putin'in düşündüğü ve planladığı gibi gitmedi." şeklinde yanıt verdi.

Blinken, "Bunun bize gelecek hakkında ne söylediğini söyleyemem. Ancak şunu da söyleyebilirim ki burada, Brüksel'de NATO müttefikleri ve ortakları, Avrupa Birliği, G7, uluslararası toplumun Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapma taahhüdü ve aynı zamanda dayanılmaz baskı için Brüksel'de bir gün geçirdik. Vladimir Putin'in başlattığı bu savaşa son vermesi için Rusya'ya yapılan baskı gerçek, güçlü ve bir etkisi olacak." ifadelerini kullandı.

"45 milyon Ukraynalı reddedecektir"

Blinken, gazetecinin, "Ancak Ukrayna'nın yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor musunuz? Zaman alabilir, ama sonunda Rus askeri gücünün ağırlığı galip gelir mi?" sorusuna ise, "Hiçbir şeyin kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama elbette, Rus ordusunun ağırlığı, Ukrayna'nın çok ötesinde. Ancak Ukrayna halkının iradesinin ne olduğunu ve bunun yol açtığı etkiyi tam olarak değerlendirebileceğinizi sanmıyorum. Bir de şöyle düşünün. Moskova'nın niyeti bir şekilde hükümeti devirmek ve kendi kukla rejimini kurmaksa, 45 milyon Ukraynalı öyle ya da böyle bunu reddedecektir." yanıtını verdi. Blinken, "Yani kazanabileceklerine ikna oldunuz mu?" sorusuna yönelik ise, "Zamanla, kesinlikle. Bunun ne kadar devam edeceğini, ne kadar süreceğini söyleyemem. Ancak kendi geleceği ve özgürlüğü için savaşan 45 milyon Ukraynalının Rusya'nın iradesine boyun eğmeyi reddetmesi çok şey anlatıyor." dedi.

Blinken, "Ukrayna'nın içinde bulunduğu bir savaştan daha kötü olan tek şey, daha da tırmanan ve onu aşan bir savaştır. İşte bu yüzden diğer şeylerin yanı sıra NATO, savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye bu kadar odaklandı. 5. madde taahhüdünün ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin olmak için, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için tarihi adımlar attık ve tıpkı NATO ve ABD'nin hiçbir zaman Rusya ile savaş aramadığı ve aramayacağımız gibi, biz bir savunma ittifakıyız, aynı şekilde saldırıya uğrarsa NATO topraklarının her bir karışını savunmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Asıl endişe Ukrayna içinde durumunun daha da kötüleşmesi"

Gazetecinin, "Daha geniş bir Avrupa savaşından mı yoksa kimyasal veya biyolojik silahların kullanılmasından mı korkuyorsunuz? Sizi endişelendiren nedir?" sorusuna yönelik Blinken, "Şu anda asıl endişe elbette Ukrayna'nın içinde durumunun daha da kötüleşmesi. Başkan Putin'in geçmişte kullandığı yöntemleri, Çeçenistan'da olsun, Suriye'de olsun, 2014'te Ukrayna'da biliyoruz. Bunun sonucunda çok büyük insani acılar yaşandığını görüyoruz. Rusya'nın Ukraynalıların suyunu, elektriğini ve ısınmasını engelleyen kritik altyapının peşine düştüğünü görüyoruz ve bu yöntemler ne yazık ki trajik bir şekilde, Başkan Putin yönetimindeki Rus taktiğinin bir parçası. Bundan daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Boyun eğdirmek istediği bir Ukrayna halkı, Rusya'ya karşı birleşti"

Blinken, "Sizce Vladimir Putin mantıklı mı yoksa hayal mi görüyor?" sorusunu, "Kendimi Başkan Putin'in zihniyetine kesinlikle koyamıyorum, ancak yapabileceğim iki şey var, Rusya ve Başkan Putin'i eylemlerine göre ölçmek ve etkili bir şekilde yanıt vermek için elimizden gelen her şeyi yapmak. Ancak bildiğimiz bir şey var. Olağanüstü olan, Başkan Putin'in yıllar boyunca önlemek istediğini söylediği hemen hemen her şeyin, aslında eylemleriyle hızlandırılmış olmasıdır. Şu anda gördüğümüz şey, parçalamaya çalışmak istediği ittifakın ta kendisi, NATO, yıllardır görmediğimiz şekillerde bir araya geliyor. Boyun eğdirmek istediği bir Ukrayna halkı, Rusya'ya karşı birleşti. 2014'te Rusya Ukrayna'ya, Kırım'a, Donbass'a gitmeden önce, aslında Ukrayna'da Rusya'ya yönelik tutumlar büyük ölçüde olumluydu. Şimdi, halkın yüzde 90'ı Başkan Putin'in yaptıklarından dolayı Rusya'dan nefret ediyor." dedi.

"Yönetim değişikliği peşinde değiliz"

Her zaman diplomasi ve diyalog için fırsatlar arayacaklarını vurgulayan Blinken, "Aslında, savaşa giden aylarda yaptığımız tam olarak buydu. Bu, tamamen Başkan Putin'e ve Rusya'ya bağlı. Anlamlı bir diplomasiye katılmaya istekli olduklarına dair herhangi bir işaret gösterirlerse elbette dahil olacağız. Diplomasiyi içeren herhangi bir yol, her şeyden önce Ukrayna halkına ve onu demokratik olarak temsil eden hükümete bağlı olacak ve hangi yöne gitmek isterlerse destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Gazetecinin, "Bu durumu çözmenin bir yolu Moskova'da yönetim değişikliği olabilir. İstediğiniz şey bu mu?" sorusuna Blinken, "Bunun peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir. Orada bulunan liderlerin gerçekten onların ihtiyaçlarını, çıkarlarını ve iradelerini geliştirip temsil etmediklerine karar vermeleri gerekiyor. Bu kesinlikle bize bağlı değil." şeklinde yanıt verdi.

Blinken, "Rus halkına söyleyeceğim şey şudur, Ukrayna'ya karşı bu sebepsiz, yersiz savaş nasıl oluyor, nasıl oluyor da bu sizin çıkarlarınıza, ihtiyaçlarınıza cevap veriyor? Rus halkı trajik bir şekilde bunun yükünü taşıyor, çünkü dünya bir araya gelerek Putin'e ve Rusya'ya bu büyük yaptırımları uyguluyor. Sonucuna katlanıyorlar." dedi.