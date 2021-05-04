  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Blinken ve Raab, Rusya ve Çin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu
Takip Et

Blinken ve Raab, Rusya ve Çin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen G7 Zirvesi öncesi ortak  basın toplantısı düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominci Raab ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ve Çin ilişkilerine dair  açıklamalarda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, COVID-19 salgını  başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı için İngiltere’nin  başkenti Londra’da bir araya geliyor. Londra’da 2 gün sürecek olan  toplantı öncesi ikili görüşmeler yapılırken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın  toplantısı düzenledi. Başbakanlık Ofisinde düzenlenen toplantıda  konuşan Raab, Blinken’ı Birleşik Krallık’ta ağırlamaktan büyük  mutluluk duyduğunu belirtti. Raab, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden  yönetiminin henüz yaklaşık 100 günlük olmasına rağmen iklim  değişikliği, küresel sağlık ve insan hakları gibi konularda çok sayıda  cesur ve memnuniyetle karşılanan adımlar attığını ifade etti.

Raab, ABD’nin bu yaklaşımının "küresel mücadele çabalarında gerçek bir  ilerleme olduğunu" belirterek, Blinken ile yaptığı toplantıya yönelik, "Birçok ortak değerimizin başka hatırlatıcısı bir oldu" ifadelerini  kullandı.

Raab, Blinken ile G7 toplantısı öncesinde ortak çıkarları, temel  özgürlükleri ve güvenlik meselelerini konuştuklarını açıklayarak, "Blinken ile bugün insan hakları ihlallerinin hesaplarını sormak,  demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkma konusundaki ortak  kararlılığımızdan bahsettik. G7 ve ABD Başkanı Biden’ın Demokrasi Zirvesi aracılığıyla tüm bu konularda çok yakın bir şekilde çalışmaya  devam etmek istiyoruz" dedi.

Çin ile yapıcı yollar konuşuldu

Blinken ile yaptığı görüşmede Çin’in Ortak Bildirge kapsamında vermiş  olduğu Hong Kong ile ilgili taahhütlere ve daha geniş taahhütlerine  bağlılığının görüşüldüğünü söyleyen Raab, ayrıca mümkün olan  durumlarda Çin ile mantıklı bir şekilde çalışmanın yapıcı yollarını  bulmayı konuştuklarını da ekledi.

Blinken, yarın Başbakan Johnson ile görüşecek

Raab, İran, Afganistan ve Ukrayna sınırında Rusya ile ilgili  endişelerin devam etmesi yönünde bir dizi güvenlik meselesini de  tartıştıklarını söyleyerek, "Bu konularda omuz omuza duruyoruz ve
ABD’nin NATO ittifakına sıkı sıkıya bağlılığını takdir ediyorum"  ifadelerini kullandı. Raab, Bakan Blinken ile yaptığı toplantılara  devam edileceğini ve yarın Başbakan Boris Johnson ile görüşeceklerini  aktardı.

Raab, "Ortak ana çıkarlarlarımızdan biri, değerlerimizi paylaşan  ülkeler arasında günün en önemli meselelerinde daha geniş ve daha  güçlü ortaklıklar kurmaktır. Dolayısıyla, bugün başlayan G7 Dışişleri  ve Kalkınma Bakanları toplantısı, bu gündemi gerçekten ileriye taşımak  için büyük bir fırsat" dedi.

"Geçtiğimiz iki yıl içinde dünya oldukça değişti”

Raab, 2019’dan bu yana COVID-19 nedeniyle çevrimiçi olarak yapılan G7  toplantılarının ardından tüm Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği  bu fırsat ve toplantıyı yüz yüze yapabildikleri için mutlu oluğunu  ifade ederek "Geçtiğimiz iki yıl içinde dünya oldukça değişti.
Toplumlarımız ve ekonomilerimiz korona virüs tarafından şok etkisiyle  sarsıldı. Aynı zamanda değerlerimizin sorgulandığı ve uluslararası  yapıların bazı açılardan zayıfladığı durumlar oldu" dedi.

Raab, aynı zamanda COVID-19 aşısı gibi yeni fırsatlar getiren hızlı  teknolojik değişimlerin de olduğunu söyleyerek," İşbirliğiyle  COVID'den iklim değişikliğine kadar küresel çözümler talep eden  küresel tehditlerin çözümlerini bulmak için kararlıyız" ifadelerini  kullandı.

Benzer değerleri ve benzer fikirleri paylaşan ülkelerle dinamik, çevik  ve yeni ortaklıklar kurmanın önemli olduğunu vurgulayan Raab, Bu  nedenle Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Brunei’den dışişleri  bakanlarını görüşmek üzere Londra’ya davet ettiğini söyledi. Raab, "Bu  ülkelerin hepsi bizim için kilit ortaklar, aynı zamanda bu yüzyılın  ekonomik ve stratejik potası olarak Hint-Pasifik bölgesine artan  odaklanmanın da bir yolu" dedi.

Raab ayrıca, G7’nin bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde buluşmasının "çok uygun" olduğunu aktardı. Raab, ABD’nin ve tüm G7’nin medya  özgürlüklerinin korunması konusundaki tartışmasız duruşu konusunda  memnun olduğunu söyleyerek, "Küresel Medya Özgürlüğü Koalisyonu’nun eş  başkanı olarak İngiltere, medya özgürlüğüne yapılan ihlallere ışık  tutmak ve bunların hesabının sorulması için ortakları ile birlikte  çalışıyor" dedi.

"Biden Rusya’nın saldırgan davranmayı seçmesi halinde buna cevap  vereceğimiz yönünde çok net"

Zirve’de yaptığı konuşmada uzun zamandır ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’nın saldırgan davranışlarda bulunması durumunda ABD’nin buna  karşılık vereceği konusunda net olduğunu belirten Blinken, "Başkan Biden, Başkan olmadan öncesi de dahil olmak üzere uzun zamandır,
Rusya’nın dikkatsizce veya saldırgan davranmayı seçmesi halinde buna  cevap vereceğimiz yönünde çok net. Fakat biz olayı kızıştırmak  istemiyoruz. Daha istikrarlı, daha öngörülebilir bir ilişkiye sahip  olmayı tercih ederiz ve Rusya bu yönde hareket ederse, biz de  gideceğiz. Ve bence Başkan Biden, Başkan Putin ile görüştüğünde bunu  doğrudan konuşma fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’nın, toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit  ettik"

İngiltere’nin Rusya’yı hedef alan küresel Magnitsky yaptırımlarını  genişletme konusundaki son duyurusunu memnuniyetle karşıladığını  kaydeden Blinken, "Ayrıca, Rusya’yı dikkatsiz ve saldırgan  eylemlerinden sorumlu tutmada bize katıldığı için İngiltere’ye de  teşekkür etmek istiyorum. Haftanın ilerleyen günlerinde ziyaret  edeceğim Ukrayna’nın, bağımsız egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan  sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettik. Dışişleri Bakanı’nın,
Rusya’nın insan hakları ihlallerine karşı küresel Magnitsky  yaptırımlarının uzatılmasına ilişkin son duyurusunu da memnuniyetle  karşıladım" dedi.

"Sincan’daki zulmü ele almak için sağlam işbirliğimizi sürdürüyoruz"

Blinken, ABD ve İngiltere’nin Çin’deki insan hakları ihlallerini ele  almak için işbirliği yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Ülkelerimiz kısa süre önce İngiliz ve Amerikan şirketlerinin kazara  zorla çalıştırmayı, Sincan’ı ve başka yerlerde Çin’i desteklemesini  engellemek için önlemler aldı. Sincan’daki zulmü, demokrasi yanlısı  aktivistleri ve Çin’in uluslararası taahhütlerini ihlal eden Hong Kong’daki politikacıları, Çin genelinde ve dünyanın diğer bölgelerinde  medya özgürlüğüne yönelik baskıları ele almak için sağlam  işbirliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Değerlerimizi savunmamız konusunda aynı fikirdeyiz"

G7 Zirvesinde Çin ile ilişkiler konusuna da değinen Blinken, Pekin’in  verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiği, aynı zamanda  ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesi gerektiği konusunda anlaştı.
ABD’nin Çin’i kontrol altına almak gibi bir amacı olmadığını, fakat Pekin uluslararası düzeni baltalamaya çalışması halinde Washington’ın  harekete geçeceğini kaydeden Blinken, "Amacımız Çin’i kontrol altına  almak veya Çin’i baskı altında tutmak değil, yapmaya çalıştığımız şey  ülkelerimizin on yıllardır çok fazla yatırım yaptığı uluslararası  kurallara dayalı düzeni korumaktır. Herhangi bir ülke, Çin veya  başkası, bu kurallara dayalı düzene meydan okuyan, baltalayan veya  aşındırmaya çalışan ve bu düzene verdikleri taahhütleri yerine  getirmeyen eylemlerde bulunursa ayağa kalkar ve düzeni savunuruz"  ifadelerini kullandı.