Bloomberg'ün eski yöneticisi Richard Samarel ve ailesi evinde ölü bulundu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan lüks bir malikanede, Bloomberg eski yöneticisi 54 yaşındaki Richard Samarel, eşi 45 yaşındaki Lina Maria Samarel ve 9 yaşındaki kızları Samantha Samarel ölü olarak bulundu.

Spartanburg İlçe Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin evde üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştığı bilgisi paylaşıldı.

Şerif ofisinin açıklamasında, ölüm nedenine dair detay verilmezken, “halka yönelik bir tehdit” bulunmadığı ifade edildi. Olayın cinayet mi, yoksa bir kaza mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Olay sırasında iki çocukları okuldaydı

Aileye dair paylaşılan bilgilerde, çiftin 2009 yılından bu yana evli olduğu ve olayın yaşandığı sırada diğer iki çocuklarının okulda bulunduğu belirtildi.