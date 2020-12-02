BM, 3-4 Aralık'ta "COVID-19" zirvesi düzenleyecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı COVID-19 salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlık edeceği zirveye, dünya liderleri sanal olarak katılacak.

Zirvenin 2. gününde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir sunum yapacak.

Özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.