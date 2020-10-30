BM, AB, NATO ve Fransa'dan destek mesajı
İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından BM, NATO, Avrupa Birliği ve Fransa'dan destek mesajı geldi.
Birleşmiş Milletler (BM), İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.
Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, ''Gerekirse yardıma hazırız.'' dedi.
AB: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verdi.
NATO'dan açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.
"Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.
Fransa: İstemeleri halinde yardımlar anında ulaştırılır
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ege Denizi ve Yunan adalarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayımladı.
Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunan adalarında güçlü deprem meydana geldiğini anımsattı.
Gerald Darmanin, "Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, bölgeye Fransız yardımları anında ulaştırılır." ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Kaynak: AA