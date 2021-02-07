BM, ABD’nin Husiler hakkındaki kararını destekledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'de Joe Biden yönetiminin, Donald Trump'ın son günlerinde "yabancı terör örgütleri" listesine eklediği Husileri listeden çıkarmaya hazırlandığı haberini memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini açıkladı.

BM’den yapılan açıklamada, "ABD'nin Husi hareketinin Yabancı Terör Örgütü ve Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlanmasını iptal etme niyetinde olduğu duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı ve BM’nin anlaşmazlığa kapsamlı, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak için Yemen liderliğindeki ve Yemen mülkiyetindeki siyasi süreci yeniden başlatma çabalarına katkıda bulunmayı umduğu belirtildi.