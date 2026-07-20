BM, ABD'nin İran'ın altyapısını hedef almasını yanlış buldu

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da özellikle ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi değerlendirdi.

Hafta sonu boyunca Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin çok sayıda soru aldıklarını anlatan Dujarric, "Bölgenin büyük bir kısmında çatışmaların yeniden başlamasından ve gerilimin yeniden tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Gerilimin derhal düşürülmesi şart." ifadelerini kullandı.

Dujarric, isim vermeden ABD'yi eleştirdiği açıklamasında, her çatışmada sivil altyapının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Hastaneler ve su kaynakları da dahil olmak üzere sivillerin hayatta kalmak için bel bağladığı temel altyapı unsurları hedef alınmamalıdır." dedi.

Tüm taraflara sükunet çağrısında bulunan Dujarric, ayrım gözetme, orantılılık ve gerekli tedbirlerin alınması ilkeleri başta olmak üzere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uyulması gerektiğini belirtti.

Dujarric, ayrıca Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a ve seyrüsefer serbestisine yönelik tehditlerinin yeniden başladığına ilişkin haberlerden de büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Gerilimin derhal düşürülmesi çağrısını yineleyen Dujarric, "Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına ilişkin ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına tam anlamıyla uyulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, son saldırılarında İran'ın köprü ve yollar gibi ulaşım altyapısının yanı sıra bazı enerji ve iletişim tesislerini de hedef almıştı.

İran medyası, saldırıların köprüler, tren istasyonları, havalimanları ve enerji altyapısını da kapsayacak şekilde genişlediğini bildirmişti.