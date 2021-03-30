BM, ABD'nin küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 salgınına son vermek için küresel aşılama planına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti ve "ABD bu konuda önemli bir rol oynayabilir. G20 ülkelerine bu planı geliştirmek ve koordine etmek için acil durum görev gücü oluşturmasını önerdim ama bunun etkili bir Amerikan liderliği olmadan yapılması mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.

Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı video konferans görüşmesinin basına açık bölümünde yeni ABD yönetiminin küresel sorunlara çok taraflı çözümler konusunda attığı girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirtti ve ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesinin dünyaya umut mesajı gönderdiğini, Dünya Sağlık Örgütüne katılmasının ise salgınla mücadele önemli bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi.