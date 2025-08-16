BM açıkladı: Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu toplu açlık riski altında

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’deki kadın ve kız çocuklarının ciddi bir kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Toplu açlık riskine vurgu yapıldı

UNRWA'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Bir milyon kadın ve kız çocuğu toplu açlık riski altında. Gazze’deki kadınlar ve kız çocukları, yiyecek ve su bulmak için dışarı çıkmak gibi ciddi ölüm riski taşıyan hayatta kalma yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyor."

Ayrıca, Gazze’deki ablukanın kaldırılması ve insani yardımların geniş ölçekte ulaştırılması çağrısında da bulunuldu.

251 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 108'i çocuk 251’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye tüm geçişleri kapatarak insani yardımların girişini engelliyor ve yalnızca sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Gazze’de ciddi bir açlık tehlikesine yol açmış durumda.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da Gazze’deki halkın üçte birinin günlerdir yemek yiyemediğini bildirmişti.