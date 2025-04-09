BM açıkladı! Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de bir aydan uzun süredir insani yardımların ulaştırılamadığını belirterek, bölgede güvenli hiçbir alan kalmadığını söyledi.

Pope, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yüz binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil” ifadelerini kullandı. Pope ayrıca, Gazze'deki sivillerin korunması için acil eylem çağrısında bulunarak, “Ateşkesi yeniden sağlayın. Yardımın girmesine izin verin. Sivilleri koruyun” dedi.

İsrail, 18 Mart’ta saldırılarına yeniden başladı

Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından, İsrail ordusu 18 Mart sabahı saldırılarına yeniden başladı. Bu tarihten bu yana, büyük çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 1.449 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3.647 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 50 bin 810’a, yaralı sayısı ise 115 bin 688’e yükseldi.