BM açıkladı! Kaç Suriyeli mülteci ülkesine döndü?

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'deki mülteci hareketliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Grandi, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 280 bin Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

"Erken iyileşme çabaları daha hızlı olmalı"

Grandi, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülke içinde yerinden edilmiş 800 binden fazla kişinin de evlerine döndüğünü ifade eden Grandi, "Ancak erken iyileşme çabaları daha cesur ve hızlı olmalı. Aksi takdirde insanlar tekrar ayrılacak" dedi.

Grandi, Suriye'de toparlanma sürecinin hızlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, uluslararası toplumu bu konuda daha fazla adım atmaya çağırdı.