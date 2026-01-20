BM: Afrika ekonomileri 2026'da büyümesini hızlandıracak

Birleşmiş Milletler (BM), küresel belirsizliklere rağmen Afrika ekonomilerinin önümüzdeki dönemde büyüme eğilimini sürdüreceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan "2026 Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentileri" raporuna göre, Afrika ekonomisinin 2024'te yüzde 3,5, 2025'te yüzde 3,9 olan büyüme hızının 2026'da yüzde 4'e, 2027'de ise yüzde 4,1'e yükselmesi öngörülüyor. Raporda, bu toparlanmanın birçok büyük Afrika ekonomisinde makroekonomik istikrarın güçlenmesine işaret ettiği ifade edildi.

Buna karşın yüksek borç servis maliyetleri, sınırlı mali alan ve gıda enflasyonunun, kıtada kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki baskıyı sürdürdüğü vurgulandı. Resmi kalkınma yardımlarındaki azalma, artan ticaret engelleri ile küresel ticaret ve finans ortamındaki belirsizliklerin de risk unsurları arasında yer aldığı kaydedildi.

Büyüme bölgelere göre farklılaşacak

Raporda, Afrika'nın büyüme görünümünün bölgelere göre farklılaşacağı belirtildi. Doğu Afrika'nın, Etiyopya ve Kenya'nın performansı ile yenilenebilir enerji yatırımlarının katkısıyla 2025'teki yüzde 5,4'lük büyümenin ardından 2026'da yüzde 5,8 ile kıtanın en hızlı büyüyen bölgesi olması bekleniyor. Kuzey Afrika'da büyümenin 2026'da yüzde 4,1'e gerilemesi, Batı Afrika'da yüzde 4,4'e düşmesi, Orta Afrika'da yüzde 3'e yükselmesi ve Güney Afrika'da ise yüzde 2'ye çıkması öngörülüyor.