BM: Dağlık Karabağ'da sivillere saldırılar savaş suçu sayılabilir

03 Kasım 2020

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Dağlık Karabağ'da sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların savaş suçu sayılabileceğini söyledi.

Bachelet Azerbaycan ve Ermenistan'a Karabağ'da bulunan sivil yerleşim yerlerine, okullara ve hastanelere saldırmamaları çağrısını yineledi.

Dağlık Karabağ yönetiminin Suriye uyruklu iki savaşçının yakalandığını açıklamasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgede bulunan "yabancı paralı askerler" hakkında inceleme başlatılması çağrısında bulundu. Azerbaycan bölgede yabancı savaşçıların bulunduğu iddiasını reddediyor.

Bachelet iki tarafın da çatışma yakınlarındaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının uluslararası insani hukuk ile ters düştüğünü söyledi.

Bachelet, "Evler yıkıldı, sokaklar paramparça oldu ve insanlar kaçmak ya da bodrumlarda saklanmak zorunda bırakıldı. Bu saldırılar son bulmalı ve bu saldırıları gerçekleştirenler ya da gerçekleştirilmesi emrini verenler cezasını çekmeli" dedi.

Cuma günü Cenevre'de bir araya gelerek sivilleri hedef almaktan kaçınma konusunda uzlaşan taraflar birkaç saat içerisinde birbirlerini sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan çatışmalar pazar günü de devam ederken çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1,000'i aştı. Rakamın çok daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Reuters