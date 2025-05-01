BM: Esad rejiminin yıkılmasının ardından 1,4 milyon Suriyeli geri döndü

Suriye'de 8 Aralık 2024’te Beşşar Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkede büyük bir geri dönüş süreci başladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), rejimin devrilmesinin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine geri döndüğünü duyurdu.

BMMYK, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yıllar süren yerinden edilme sürecinin ardından evlerine dönen Suriyeliler için “umut verici bir gelişme” ifadelerine yer verdi. Ancak, geri dönen ailelerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmayacağı da vurgulandı.

Yapılan paylaşımda, “1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana evlerine geri dönüyor. Bu, onlar için umut dolu bir adım ama destek olmadan kalıcı bir yeniden yapılanma mümkün değil” ifadeleri yer aldı.

BMMYK, Suriyelilerin barınma, sağlık hizmetleri, eğitim ve geçim kaynaklarına erişim konusunda ciddi ihtiyaçları olduğunu belirterek, uluslararası toplumu bu dönüş sürecine daha fazla destek vermeye çağırdı.

Suriye’de iç savaşın başlangıcından bu yana milyonlarca insan zorla yerinden edilmişti. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, yıllar sonra ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeliler için yeni bir dönem başlamış durumda.