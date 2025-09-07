BM: Gazze'de kıtlığın yayılmasını engellemek için zaman daralıyor

Fletcher, yazılı açıklamayla kıtlığın resmi raporlarla doğrulandığı Gazze'de, İsrail'in başlattığı büyük askeri harekat ve duyurduğu son yerinden etme emrine tepkisini gösterdi.

Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, açıklamasında, "Kıtlığın Deyr el-Belah ve Han Yunus'a yayılmasını önlemek için eylül sonuna kadar dar bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi hızla kapanıyor." ifadelerine yer verdi.

Filistinli sivillerin ölümü, yıkımı, açlığı ve yerinden edilmesinin, "uluslararası hukuka aykırı ve uluslararası toplumu görmezden gelen tercihlerin bir sonucu" olduğu değerlendirmesinde bulunan Fletcher, "Bu dehşetin durdurulabileceği konusunda ısrarcı olmaya devam ediyoruz." diye ekledi.

Fletcher, yetkililere yaptığı çağrıda, Gazze'ye insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, Filistinli sivillerin korunması için Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbirlerinin uygulanması gereğini vurguladı.

Ayrıca Gazze'de tarafların ellerinde bulunan esirleri serbest bırakmasını isteyen Fletcher, ateşkes çağrısını yineledi.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 828 kişi yaşamını yitirdi, 50 bin 326 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 385'e çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 577 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.