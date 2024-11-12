BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aylarca süren müzakere ve görüşmelerin ardından bugün ilk defa Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki Kissufim bölgesinden Gazze'ye gıda yardım sevkiyatı yapabildiğini belirten Dujarric, buradan 15 tır gıda yardımı yapıldığını kaydetti.

Dujarric, bu yıl en az yardım girişinin yapıldığı ikinci ayın ekim olduğunu belirterek, WFP'nin yardıma muhtaç insanların sadece yarısına ulaşabildiğini bildirdi.

Kissufim'den geçitin sürekli olarak erişime açık olması halinde durumda düzelme olabileceğine dikkati çeken Dujarric, İsrail'in yardımları engellemeye devam ettiğine işaret etti.

Dujarric, "Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor." uyarısında bulundu.

Gazze'de çok sayıda kişinin aç, hasta ve yardıma muhtaç olduğunu belirten Dujarric, acilen Gazze'ye kara yolundan daha fazla geçiş noktalarının açılması gerektiğini dile getirdi.

Dujarric, Gazze'ye insani yardım sevkiyatına ilişkin idari ve fiziksel kısıtlamaların kaldırılmasının şart olduğunu ifade ederek, ticari tırların girişindeki düşüşün de piyasadaki istikrarı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kissufim'den geçit noktasının açılmasıyla ilgili beklentilerin sorulması üzerine Dujarric, "Beklentilerin yerine getirilmemesinden artık tükendik. Tüm geçiş noktalarının açılmasını ve giden yardımın insanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşmiyor, o yüzden görmek istediğimizi dile getiriyoruz." açıklamasında bulundu.