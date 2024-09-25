BM Genel Sekreteri Guterres: Küresel kurumlar reform bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM ve Bretton Woods sisteminin 21. yüzyılda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Guterres, 79. BM Genel Kurul toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel yönetişim sistemlerinin günümüz sorunlarına yanıt vermede daha işlevsel ve kapsayıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, mevcut küresel sistemin yeni zorluklara karşı koyabilmesi için güçlü, kapsayıcı ve meşru kurumlar oluşturulması gerektiğine işaret ederek, "Bugünün ve yarının meydan okumalarına cevap üretebilmek için güçlü, kapsayıcı ve meşru küresel kurumlar ve araçlar üretmeliyiz. Adil ve temsiliyeti olan yönetişim, kapsamlı reformların kilidini açacak ilk adım olacaktır" dedi.

BM Genel Sekreteri, Bretton Woods sistemi çerçevesindeki finansal yapıların özellikle az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına daha adil bir şekilde yanıt verebilmesi gerektiğini belirtti. Guterres, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın önemli roller üstlendiğini ancak kaynakların artırılması ve daha adil dağıtımın sağlanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Toplantıda G20 ülkelerinin küresel finans sisteminin daha adil bir şekilde düzenlenmesi yönünde adımlar atma niyetini memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, BM'nin reform sürecine de dikkat çekti.

Guterres, Güvenlik Konseyi’nin daha temsili bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyerek, Afrika, Asya, Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler’in daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bretton Woods Sistemi, 1944 yılında oluşturulan ve hala geçerli olan uluslararası para sistemine atıfla, uluslararası finans ve para yönetiminin temel ilkelerini belirleyen yapı olarak tanımlanıyor.