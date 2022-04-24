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BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye geliyor.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamaya göre Guterres, 25 Nisan Pazartesi Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

 