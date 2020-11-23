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BM Genel Sekreteri Guterres: Yemen, kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’in dünyanın on yıllardır  gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda  uyardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı  açıklamada, Yemen’in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık  tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyararak, "Acil önlem  alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir” dedi.

Yemen’de 6 yıldır süren savaş nedeni ile halk zor günler geçirmeye  devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Yemen  dünyanın en derin insani krizini yaşıyor. ABD’nin İran’a karşı  yürüttüğü "azami baskı" kampanyasının bir parçası olarak Yemen’deki İran müttefiki Husi grubunu kara listeye alma tehdidinde bulundu.

Yardım çalışanları, bu hareketin hayati yardımların ülkeye ulaşmasını  engelleyeceğinden korkuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD’nin Husilere yönelik  tehdidinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen’in dünyanın on yıllardır  gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda  uyardı. Guterres, "Etkili olan herkesi felaketi önlemek için bu  konularda acilen harekete geçmeye çağırıyorum ve ayrıca herkesin  halihazırda vahim olan durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir  eylemden kaçınmasını istiyorum" ifadelerini kullanarak, "Acil önlem  alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir" dedi.

BM, Yemen’de devam eden savaşları dünyanın en büyük insani krizi  olarak tanımlıyor ve insanların yüzde 80’inin yardıma ihtiyacı  olduğunu belirtiyor.
    BM Yardım Başkanı Mark Lowcock yaptığı açıklamada, BM’nin
Yemen’deki insani yardım operasyonları için bu yıl ihtiyaç duyduğunun  yarısından azını yaklaşık 1,5 milyar dolar aldığını ifade etti. BM,  geçtiğimiz yıl Yemen için 3 milyar dolar ödenek almıştı.
    BM yetkilileri, ülkedeki ekonomik çöküş ve Covid-19 salgını  nedeniyle daha da kötüleşen durumu düzeltmek için savaşı sona  erdirmeyi ve barış görüşmelerini canlandırmaya çalışıyor.