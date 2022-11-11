BM ile Rusya 'tahıl' müzakerelerine başladı

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü, üst düzey BM yetkilileri ile Rus delegasyonunun Moskova'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına dair endişelerine yönelik müzakerelere Cenevre'de başladığını açıkladı.

Müzakereler, BM ve Türkiye arabuluculuğuyla oluşturulan Karadeniz tahıl anlaşmasının süresi dolmadan sekiz gün önce başlamış oldu. Tahıl anlaşması, Ukrayna'nın işgal altındaki Karadeniz limanlarından gıda ve gübre ihracatının yeniden başlamasını sağlayarak küresel gıda krizinin önlenmesine katkı sağlamıştı.

Moskova, anlaşmayla ilgili endişelerine yönelik ilerleme sağlanmazsa, 19 Kasım'da süresi dolduğunda anlaşmadan çekilebileceğine işaret etmişti. Rusya Ekim'de anlaşmaya katılımını askıya almış, yalnızca dört gün sonraysa yeniden katılmıştı.

Rusya, Kırım yakınlarındaki donanmasına düzenlenenen insansız hava aracı saldırısı için Ukrayna'yı suçlamış, bu gerekçeyle anlaşmadan geçici olarak çekilmişti. Kiev söz konusu saldırı için sorumluluk almadığı gibi, tahıl programı kapsamında oluşturulan güvenlik koridorunu askeri amaçları doğrultusunda kullandığını da reddetmişti.

BM Sözcüsü Alessandra Vellucci, Ukrayna ihracatına yönelik müzakereleri yürüten BM Genel Sekreter yardımcısı Martin Griffiths ile ticaretten sorumlu üst düzey BM yetkilisi Rebeca Grynspan'in bugün, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Vershinin ile Cenevre'deki BM ofisinde görüşeceğini bildirdi.

Vellucci bugün düzenlediği basın toplantısında "Bu müzakerenin Rusya Federasyonu'ndan dünya pazarına gıda ve gübre ihracatının engelsiz devam etmesine yönelik ilerleme sağlayacağını umuyoruz" dedi.

Vellucci, anlaşmanın süresinin uzatılmasının bugünkü toplantıda gündeme alınıp alınmayacağına dair açıklama yapmadı.

Rusya ve BM temsilcilerinin görüşmelerinden hemen önce konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus gübre ve tahıl ihracatına yönelik "engellerin" kaldırılması konusunda Rusya ve Batı arasında "karşılıklı anlayış" olduğunu söylemişti.

Peskov, "Müzakereler ve temaslar sürüyor. Anlaşmanın, bilindiği üzere bizi rahatsız eden kısımlarıyla ilgili birkaç meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu noktada, Birleşmiş Milletler'deki mevkidaşlarımızla karşılıklı anlayış olduğundan çalışmalar sürüyor" demişti.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları tarım ürünü ihracatını bizzat hedef almıyor. Moskova ise ödeme, lojistik ve sigorta sistemlerinin engellenmesinin Rus tahıl ve gübre ihracatına "engel" teşkil ettiğini savunuyor.