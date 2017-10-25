BM, Irak'ta gerginliği azaltacak çabaları destekliyor

25 Ekim 2017

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın brifinginde, IKBY'nin Bağdat'a "gayrimeşru referandumun" sonuçlarını dondurma teklifi konusunda değerlendirmede bulundu.

Haq, "Tüm çabaları destekliyoruz ve tarafları diyaloga teşvik ediyoruz. İhtiyaç duyulması durumunda ise yardıma hazırız." dedi.

IKBY'den yapılan açıklamada, "Irak ve IKBY'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikeli duruma ve Iraklı güçlerle Peşmerge arasında yaşanan çatışmalara" dikkat çekilerek, Irak merkezi hükümetine, "IKBY ve Irak halkının çıkarları göz önünde bulundurularak, Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna, ateşkesin sağlanması ve IKBY'deki tüm askeri operasyonların acilen durdurulması, 25 Eylül'de yapılan referandum sonuçlarının dondurulması ve IKBY ile merkezi yönetim arasında Irak Anayasası temelinde diyaloğa başlanması" önerisi sunulmuştu.

Kaynak: AA