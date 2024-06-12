BM, İsrail'i suçladı: 'Savaş suçu kapsamına giriyor'

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarına ilişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Gazze'deki durumla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirilen askeri operasyonlar ve saldırılar sırasında işlenen savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu belirtildi. Komisyon, Filistinli silahlı grupların da İsrail'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğunu kaydetti.

Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de savaş yöntemi olarak aç bırakma, cinayet veya kasıtlı adam öldürme, kasıtlı olarak sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırılar düzenleme, göç etmeye zorlama, cinsel şiddet, işkence ve insanlık dışı veya acımasız muamele, keyfi gözaltı ve insan onurunun ihlali gibi savaş suçları işlediğini tespit etti.

Komisyon raporunda, Filistinli erkeklere ve erkek çocuklara yönelik katliam, cinsiyete dayalı zulüm, cinayet, zorla göç, işkence ve insanlık dışı muamele gibi insanlığa karşı suçların da işlendiği kaydedildi.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tahrip gücü yüksek ağır silahların kasıtlı olarak kullanılmasının sivil nüfusa yönelik kasıtlı ve doğrudan bir saldırı olduğu vurgulanan raporda, “Soykırıma doğrudan ve açık bir şekilde teşvik, saldırıların gerçekleştirilmesi konusunda doğrudan yetkisi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilse bile uluslararası hukuka göre bir suçtur. Ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete teşvik, uluslararası insan hakları hukukunun ciddi bir ihlalidir ve uluslararası suç teşkil edebilir” ifadesi kullanıldı.

“İsrail, kuşatmayı silah haline getirdi”

Filistinli siviller için açılan tahliye yolları ve güvenli olarak belirlenen alanların İsrail güçleri tarafından sürekli olarak saldırıya uğradığı aktarılan raporda, “Komisyon, İsrail'in sivil halka karşı toplu cezalandırma anlamına gelen 'tam kuşatma' uyguladığını tespit etti. İsrailli yetkililer kuşatmayı silah haline getirerek su, yiyecek, elektrik, yakıt ve insani yardımın kesilmesi de dahil olmak üzere yaşamsal ihtiyaçların sağlanmasını stratejik ve siyasi kazanımlar için kullandı” denildi.

Raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da cinsel şiddet, işkence, insanlık dışı veya acımasızca muamele, kişisel onura hakaret eylemlerinde bulunduğu bunların da savaş suçu kapsamına girdiği belirtildi. Komisyon, ayrıca İsrail hükümetinin ve İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik yerleşimci şiddetine izin verdiğini ve teşvik ettiğini tespit etti.

“İsrail saldırılarını durdurmalı”

Komisyon Başkanı Navi Pillay yaptığı açıklamada, "Suç işleyen herkesin hesap vermesi zorunludur. Her iki tarafın da saldırganlık ve misilleme dahil olmak üzere tekrarlayan şiddet döngülerini durdurmanın tek yolu, uluslararası hukuka net bir şekilde uyulmasını sağlamaktır" dedi. İsrail'e yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yüz binlerce kişinin güvenli olmayan yerlere yeniden zorla göç ettirilmesine neden olan Refah'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunan Pillay, "Hamas ve Filistinli silahlı gruplar derhal roket saldırılarını durdurmalı ve tüm rehineleri serbest bırakmalıdır” ifadesini kullandı.

BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail hükümetine derhal ateşkes uygulaması, Gazze'ye yönelik ablukayı sonlandırması, insani yardımların ulaştırılmasını sağlaması, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almayı durdurması çağrısında bulundu.