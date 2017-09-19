BM kürsüsünden Türkiye'ye teşekkür

19 Eylül 2017

Her yıl eylül ayında dünya liderlerini bir araya getirerek gündemdeki küresel meselelerin tartışılmasına imkan sağlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu başladı. Genel Kurul, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Trump şu ifadeleri kullandı:

"ABD geçtiğimiz kasımdaki seçimden bu yana çok başarılı seçimler elde etti. Borsamız rekor seviyeye ulaştı. İşsizlik 16 yıldır görülen en düşük seviyeye geriledi. Artık ABD'de istihdam edilen insan sayısı geçmişte görülmediği kadar yüksek. Şirketler tekrar ülkeye geri dönüyor. Yaklaşık 700 milyar doları da askeri ve savunma harcamalarına aktaracağız. Ordumuz çok kısa bir sürede hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma ulaşacak.

Hergün gitgide büyümekte olan sorunlarla karşı karşıyayız. Mesela terör dünyanın her bölgesinde kendini göstermekte. Buradaki bazı ülkeler terörü destekliyor. Uluslararası suç ağları silah kaçakçıları, insanların uluslararası göçle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

"Kuzey Kore'yi tamamen imha ederiz"

Önümüzdeki tehditler karşısında pasif davranmayacağız. Ukrayna'dan Güney Çin Denizi'ne, tüm egemenlik tehditlerine karşı çıkmalıyız. Kuzey Kore ahlaksız bir rejim, şimdi de nükleer silahla tüm dünyayı tehdit etmekte. Eğer ABD tehdit edilirse, bir seçeneği olmayacak Kuzey Kore'yi tamamen imha edecek. Kim rejiminin düşman tavırlarını durdurana kadar tüm ülkelerin birlikte çalışma zamanı.

"İran terörü destekliyor"

İran hükümeti demokrasi kısvesi altında bir diktatörlük rejimini gizliyor. İran petrol gelirleriyle Hizbullah ve diğer terör rejimlerini destekliyor. İsrail ve diğer komşularını tehdit ediyor.Dünyanın bütün ülkeleri İran'a karşı bir araya gelmeli ve onların yıkım politikalarına karşı durmalı. İran teröristleri desteklemektense halkının refahına önem vermeli. "

Açılış konuşmasını Genel Sekreter Guterres yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, Zirve'nin açılışında bir konuşma yaptı. Guterres, "Bugün nükleer silahlara yönelik endişe Soğuk Savaş'tan beri en yüksek seviyelere ulaştı ve bu soyut bir korku değil. Milyonlarca kişi Kuzey Kore'nin kışkırtıcı nükleer ve füze denemeleri nedeniyle korku içinde yaşıyor." dedi.

127 devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirve, 25 Eylül’de sona erecek.

Zirvede Kuzey Kore ve Arakan gibi acil konuların dışında nükleer anlaşmalar ve iklim değişikliği masaya yatırılacak.

Yoğun güvenlik önlemleri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin başlayacağı New York’ta, yollar 5 gün boyunca trafiğe kapatıldı. New York Polis Teşkilatı Sözcüsü J. Peter Donald, güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olacağını açıkladı. Başkan Trump’ın kalacağı belirtilen Trump Tower’ın önünde, içi kum dolu kamyonlar çekilirken, adeta kuş uçurtulmuyor.

Kaynak: AA