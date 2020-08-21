BM Libya Destek Misyonu'ndan Libya açıklaması

21 Ağustos 2020

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in bugün duyurduğu ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

UNSMIL Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in duyurduğu ve Libya'nın içinde olduğu bu zor zamanda en çok ihtiyaç duyduğu cesaret örneğini gösteren bu ateşkes çağrısını sıcak bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Williams, bu gelişmenin BM öncülüğünde 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile devam etmesini ve tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya topraklarını terk etmesini umduklarını kaydetti.

Libya halkını petrol zenginliklerinden mahrum etmenin, "yerel ve uluslararası aktörlerin de dahil olduğu kabul edilemez bir inatçılığın işareti olduğunu" vurgulayan Williams, "iki liderin petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlatılması için yaptığı çağrının hızlı bir şekilde uygulanmasını" istedi.

Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu

Kaynak: AA