BM: Libya'da 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaşıldı

11 Kasım 2020

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, BM öncülüğünde Tunus'ta toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarının "18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaştığını" açıkladı.

Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan görüşmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa konusu da içinde olmak üzere sonraki adımların netleştirilmesi kararlaştırıldı. Seçimler 18 ayı geçmeyen bir süre içinde yapılacak. Tunus katılımcıları geçiş dönemini sona erdirmek ve şeffaf seçimler düzenlemek için bir ön anlaşmaya vardı." dedi.

Taraflar arasında tartışmaların "yapıcı olduğunu ve katılımcıların gündeme getirilen konular hakkında fikir alışverişi yapma fırsatı bulduğuna" işaret eden Williams, ön anlaşmaya varılan yol haritasının Berlin Konferansı sonuçlarına göre hazırlanmış BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayandığını belirtti.

Williams, tarafların uzlaştığı ön anlaşmanın Libya'daki siyasi süreci öngören Suheyrat Anlaşması'nın bir versiyonu olduğunu aktararak, "yol haritasının, özellikle yerinden edilmiş insanların sorunlarını ele almak için kurumları birleştirmek ve uzlaşmayı başlatmak için gereken adımları özetlediğini" dile getirdi.

Libya'da bölünmüş haldeki parlamentonun karşıt taraflarının Gadamis kentinde bir araya gelerek toplanma kararının ümit verici olduğunu ve kendilerinin de bunu teşvik ettiğini söyleyen UNSMIL Temsilcisi, şöyle devam etti:

"Katılımcılar, çok uzun süre çalıştılar ve bu forumun sonucunda yol haritasının birçok yönünü ortaya koyacak bir taslak ortaya çıkaracaklar. Bugün, kurulması planlanan Başkanlık Konseyi ve hükümetin kapsamı ve yetkileri üzerine çalıştık. Aynı şekilde bizim konferanstaki katılımcılar arasında bir taslak komitemiz var ve yol haritasına yönelik bu ön anlaşmayı da bu komite hazırladı."

Hükümet kurumlarının Sirte kentinde olacağı yönünde bir kararın forumda görüşülmediğine işaret eden Williams, hükümetin yeri değil halka hizmetleri çok hızlı bir şekilde götürmesi üzerine odaklanıldığını, bunun için de kabinenin güvenli bir ortamda çalışması gerektiğini ekledi.

Williams, seçimlerin anayasal bir temelde gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarını ancak şu aşamada bir ön anlaşmaya vardıklarını, forumun sonuçlarının bu ön anlaşmayı genişleteceğini ve netleştireceğini kaydetti.