BM, Libya'da özel temsilci atayacak

16 Eylül 2020

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Antonio Guterres'ten Libya'da "barışın sağlanmasına aracılık edecek" özel temsilci atamasını istedi.

Rusya ve Çin aynı zamanda ülkedeki BM misyonunu süresini uzatan bu karara çekimser kaldı.

BM'nin ülkedeki siyasi misyonuna başkanlık eden ve aynı zamanda barış ara bulucusu olarak görevlendirilen Ghassan Salame, stres nedeniyle Mart ayında istifa etmişti.

Guterres gayri resmi bir şekilde Salame'nin yerine birini önerdi ancak ABD, bu görevin BM misyonunu yönetecek bir kişi ve arabuluculuğa odaklanacak özel bir temsilci şeklinde bölünmesini istedi.

BM Güvenlik Konseyi dün bu öneriyi kabul etti.

Guterres Pazartesi günü Reuters'la yaptığı söyleşide, "Bu yeni yapıda, yeni bir aday sunmamız gerekecek ve bunun için de doğal olarak Güvenlik Konseyi'ne danışmamız gerekecek." dedi

Güvenlik Konseyi geleneksel olarak bu tür atamaları gayri resmi olarak oy birliğiyle kabul ediyor. Birkaç ay önce ABD, Guterres'in eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt'i özel temsilci olarak atamasını önerdi, ancak diplomatlar o zamandan beri Thorning-Schmidt'in kendisini geri çektiğini söylediler.

Rusya ve Çin, karar önerdikleri değişiklikleri içermediği için çekimser kaldıklarını belirttiler.

Kaynak: Reuters