BM Raportörü Albanese: Gazze’deki ateşkes soykırımı durdurmadı

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze’de yürürlükte olan ateşkesi 125’ten fazla kez ihlal ettiğini belirtti.

"Dünya Uyurken: Filistinlilerin Hikayeleri, Sesleri ve Yaraları" adlı kitabıyla ilgili etkinlik kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan BM Özel Raportörü Albanese, Filistin topraklarındaki insan haklarının durumunu ele aldı.

Albanese, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin, "İsrail, geçen perşembeye kadar (ateşkes şartlarını) 125'ten fazla kez ihlal etti. Sadece Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 Filistinliyi öldürdü" dedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki hak ihlallerinin de devam ettiğine dile getiren Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin yarısını insani yardım girişine kapalı tuttuğuna dikkati çekti.

Albanese, "(Gazze Şeridi'ne) Çok az sayıda kamyonun girişine izin veriliyor ve bunlar çoğunlukla ticari kamyonlar, insani yardım konvoyları değil" şeklinde konuştu.

Ticari kamyonların girişine izin verilmesine ilişkin ise Albanese, "Gazze'deki soykırımdan hayatta kalanların bir şeyler satın almasını bekliyoruz. (Bu insanların) Paraları yok. Bu, alaycılık ve zalimlik. Filistinlilere bu yapılanlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin halihazırda maruz kaldıkları durum göz önüne alındığında "barış kelimesini kullanmaktan utandığını" söyleyen Albanese, "Ateşkes, soykırımı durdurmadı hatta ateşkes uygulanamadı bile" dedi.

Etkinliğe katılan Fransız Milletvekili Aymeric Caron da Gazze'de soykırımın devam ettiğini vurgulayarak "Ateşkes ilan edildiği ve bazı ülkeler tarafından Filistin Devleti tanındığı için soykırımın sona erdiğini düşünmek yanlış olur. Filistinlilerin acısı dinmedi" diye konuştu.

Filistinlilere insani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi gerektiğinin altını çizen Caron, uluslararası toplumu "Filistin halkının unutulmasına izin vermemeye" çağırdı.