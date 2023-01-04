BM temsilcisi yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı
Tanzanya, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve ABD Büyükelçisi Prof. Kennedy Gastorn'u yolsuzluk gerekçesiyle görevden aldı.
Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, yaptığı açıklamada, fonları ve görevini kötüye kullandığı iddiaları üzerine Gastorn'un görevden alındığını ve yerine Başkanlık Baş Sekreteri Hüseyin Katanga'nın atandığını duyurdu.
Gastorn'a yönelik suçlamalara ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.
Devlet Başkanı Hassan, Ekim 2022'de Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula'yı "disiplinsizlik" gerekçesiyle görevden almıştı.
Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerin ardından 2025 yılında genel seçimin yapılacağı Tanzanya’da eski Başkan Magufuli’nin 2021’de ölümü sonrası başkanlık koltuğuna Hassan oturmuştu.