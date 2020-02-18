BM: Trablus'taki liman saldırıya uğradı

18 Şubat 2020

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'taki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.

Özel Temsilci Salame, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Salame, toplantıda isim vermeden Halife Hafter'in bugün başkent Trablus'taki limana saldırdığını söyledi.

Libya'daki çatışmazlık anlaşmasının "çok kırılgan" olduğu ve sık sık ihlal edildiği uyarısında bulunan Salame, "Hatta bugün bile Trablus limanına yeni bir saldırı yapıldı." dedi.

Saldırıya ilişkin detay paylaşmayan Salame, Cenevre'de (TSİ) 12.00'de başlayan askeri komite toplantılarının ikinci turunda Libya'da kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi için taraflar arasında konsensüs sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

Libya Limanlar Müdürlüğü: Trablus Limanı'nda Türk gemisi bulunmuyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Limanlar Müdürlüğü, roketlerle vurulan başkent Trablus'taki limanda herhangi bir Türk gemisinin olmadığını açıkladı.

Libya merkezli Panaroma televizyon kanalının Limanlar Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin öğleden sonra roketli saldırı düzenlediği Trablus Limanı'nda Türk gemisi bulunmadığı belirtildi.

Haberde, sadece sivil amaçlı kullanılan limanda herhangi bir askeri mühimmatın da olmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli bazı televizyon kanalları, limana düzenlenen saldırıda Libya'ya silah taşıyan Türk gemisinin vurulduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA