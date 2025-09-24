BM, Trump'ı zorladı: Beyaz Saray "sabotaj" ihtimalini değerlendiriyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden ABD Başkanı Donal Trump önce binaya girişinde yürüyen merdivenin çalışmaması ile ardından da konuşması sırasında prompterın bozulması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Arızalar kasıtlı mı?

Beyaz Saray peş peşe yaşanan sorunların kasıtlı olup olmadığını gündemine alırken BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan bir kameramanın neden olmuş olabileceğini açıkladı.

BM Sözcüsü Dujarric'ten ilk açıklama

Dujarric, Trump'ın sabah saatlerinde eşi ve heyetiyle BM Genel Merkezi'ne geldiğini ve binaya girdikleri sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın görüntü almak amacıyla yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünü bu nendele de otomatik güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise olayın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

"BM'nin parası bitti" mesajı vermek için...

Leavitt, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etmişti. The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.

Trump'ın BM Genel Kurul'daki konuşmasında da prompterın çalışmaması iddiaları güçlendirdi. Trump, burada da durumu idare etmeye çalışarak "Tek söyleyebileceğim, bu teleprompterı kim kullanıyorsa başının büyük belada olduğu," dedi. İzleyiciler Başbakanın bu ılımlı tepkisine gülerek karşılık verdi.