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BM, Trump'ın Blackwater affını eleştirdi

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Blackwater paralı askerlerini affetmesinin uluslarası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2007 yılında Bağdat'ta 4 Blackwater paralı askerinin 14 silahsız sivili öldürmesini affetmesinin uluslarası hukuka aykırı olduğunu duyurdu.

BM açıklamasında "Söz konusu af, ABD'nin uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ederken, insani hukuk ve insan haklarını da küresel ölçekte ihlal ediyor" denildi.